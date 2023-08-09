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Черговий гучний трансфер із Європи на Близький Схід.

Наполі так і не зміг домовитись про підписання нового контракту з одним з лідерів команди — півзахисником Пйотром Зелінські, тому в неаполітанському клубі вирішили продати польського футболіста цього літа. Контракт з Пйотром Зелінські завершується вже наступного літа, тому чемпіони Італії хочуть заробити на його продажі. Головний претендент на поляка - саудівський Аль-Ахлі.

Як стверджує Фабріціо Романо, Зелінський дав згоду на перехід в Аль-Ахлі. Тим часом клуби продовжують перемовини щодо компенсації.

Зазначимо, що минулого сезону Зелінські оформив сім голів та 11 гольових передач у 48 матчах на клубному рівні.