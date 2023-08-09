Німеччина 09 серпня 2023, 12:47 Гоффенгайм орендував Веггорста Нідерландський форвард приєднався до німецького колективу. Ваут Веггорст, сайт Гоффенгайма 09 серпня 2023, 12:47 Німецький Гоффенгайм на своєму офіційному сайті повідомив про підписання форварда Бернлі Ваута Веггорста. Футболіст виступатиме за німецький клуб на правах річної оренди. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) Нагадаємо, останні пів року футболіст провів в складі "червоних дияволів". В Манчестер Юнайтед він зіграв 26 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами. Люди Ваут Веггорст Команди Гоффенгайм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте