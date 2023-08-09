Німецький Гоффенгайм на своєму офіційному сайті повідомив про підписання форварда Бернлі Ваута Веггорста.

Футболіст виступатиме за німецький клуб на правах річної оренди.

Нагадаємо, останні пів року футболіст провів в складі "червоних дияволів". В Манчестер Юнайтед він зіграв 26 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома результативними передачами.