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Бразилець може переїхати в Саудівську Аравію.

Нападник ПСЖ Неймар може стати одноклубником Мілінковича-Савича та Невеша в саудівському клубі Аль-Хіляль, повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, клуб готовий витратити великі гроші на цей трансфер. Тим часом Аль-Хілялль запропонував Неймару зарплату 300-400 млн євро.

Очікується, що підписати бразильця також спробують клуби з Європи та США. Натомість Барселона, схоже за все, відмовилась від повернення Неймара.

У минулому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.