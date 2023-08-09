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Гравець підсилив суперника Динамо.

Аріс оголосив про придбання Мартіна Монтойя на наступні два роки - говорить сайт грецького клубу.

Пройшовши всі вікові рівні академії Барселони, 32-річний крайній захисник дебютував за Барселону В у Сегунді в сезоні-2009/10 під керівництвом Луїса Енріке, у квітні 2011 року Монтойя дебютував у першій команді Барселони, але через травму пропустив матчі своєї команди.

Після 67 матчів, 2 голів, 12 результативних передач, Ліги чемпіонів УЄФА, 3 чемпіонатів Іспанії, 2 Кубків Іспанії та Суперкубка Іспанії його цикл завершився, коли влітку 2015 року Мартін Монтойя був орендований Інтеру, далі були Бетіс, Валенсія та Брайтон.

На рівні національних збірних Монтойя двічі поспіль ставав чемпіоном Європи з юнацькою збірною Іспанії U21 (2011, 2013), а також брав участь у складі збірної Іспанії на Олімпіаді-2012.