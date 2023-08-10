Інше

Легенда Динамо незабаром закінчить з футболом.

Експівзахисник київського Динамо Мілош Нінкович повідомив, що незабаром поставить крапку у своїй професійній кар'єрі.

"Я дуже щасливий, тому що Вестерн Сідней дав мені можливість грати й бути з командою ще один сезон. Швидше за все, це мій останній сезон, і я хочу закінчити його на хорошій ноті", – повідомив Нінкович.

Наразі Нінкович захищає кольори клубу Вестерн Сідней. В Австралії він грає останні вісім років.