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Іспанець не очікує легкої прогулянки в матчі за Суперкубок УЄФА.

Керманич Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА з Севільєю.

"Ви не уявляєте, як ми раді брати участь у цьому матчі. Адже ми виграли Лігу чемпіонів. Потрібно скористатися цією можливістю. Хтозна, коли ми повернемося. Ми скучили за змаганнями, прагнемо нового виклику. Хочемо захистити те, що виграли минулого року.

У таких матчах потрібно робити щось понад норму. У Севільї неповторний дух. Ми дуже раді, що боротимемося з ними у цьому поєдинку.

Із Севільєю буде непросто. Це команда з характером та бійцівськими якостями. Вона зазвичай перемагає, коли показує хорошу гру. Тож нам доведеться попітніти", - цитує іспанця офіційний сайт УЄФА.

Матч Ман Сіті — Севілья відбудеться сьогодні на стадіоні Георгіос Караїскакіс, початок — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку за Суперкубок УЄФА.