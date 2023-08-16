Інше

Саудити хочуть придбати титулованого голкіпера.

Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас може стати черговим придбанням заможних клубів з Близького Сходу. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, Аль-Хіляль хоче підписати костариканця. Трансферна ціна Наваса за оцінками Transfermarkt складає 4,00 млн €.

Нагадаємо, половину минулого сезону воротар провів в АПЛ, на правах оренди виступаючи за Ноттінгем Форест. За цей час Навас зіграв 17 матчів, в яких пропустив 32 голи.

Нагадаємо, що вчора гравцем Аль-Хіляля став Неймар.