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Нападник поспілкувався з журналістами напередодні матчу за Суперкубок УЄФА.

Нападник Севільї Лукас Окампос поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА з Манчестер Сіті.

"Ми намагаємося виграти кожен матч тією командою, яка у нас є, та тим складом, який у нас є. У нас буде 90 хвилин проти команди, яку ми дуже поважаємо, але у нас також є клас, і ми показали це минулого сезону. Потрібно просто повторити те, що принесло нам перемогу в Лізі Європи.

Я в хорошій формі, почуваюся як завжди. Днями ми програли Валенсії, але таке може статися. Знаємо, що зараз нам треба спробувати щастя, і ми маємо 90 хвилин, щоб виграти трофей. Це величезний стимул для мене та моїх товаришів по команді.

Ні, я не погодився б на серію пенальті прямо зараз. Підходити до такої гри з таким настроєм – це помилка. Насамперед я хочу, щоб ми билися", — сказав футболіст.

Матч Ман Сіті — Севілья відбудеться сьогодні на стадіоні Георгіос Караїскакіс, початок — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку за Суперкубок УЄФА.