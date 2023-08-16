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Коментар гравця Сіті напередодні матчу за Суперкубок УЄФА.

Захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА з Севільєю.

"Ми, як і раніше, дуже впевнені у своїх силах після требла минулого сезону. Ми перемогли у п'ятницю 3:0 та хочемо продовжити.

Я дивився хайлайти матчу Севільї з Валенсією і розумію, що легко не буде. Але у нас теж інша команда – не та, що грала у Севільї минулого року на груповій стадії Ліги чемпіонів. Сподіваюся, ми контролюватимемо події на полі та здобудемо перемогу", — сказав футболіст.

Матч Ман Сіті — Севілья відбудеться сьогодні на стадіоні Георгіос Караїскакіс, початок — о 22:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку за Суперкубок УЄФА.