Аль-Ахлі здобув другу перемогу поспіль і тимчасово очолив турнірну таблицю саудівської Проліги.
ФК Аль-Ахлі
18 серпня 2023, 07:45
Аль-Ахлі у матчі другого туру чемпіонату Саудівської Аравії здобув перемогу над Аль-Халіджем із рахунком 3:1.
У складі переможців результативними ударами відзначилися новачки клубу Роджер Ібаньєс та Ріяд Марез у першому таймі, а у другому крапку поставив Сумайхан Альнабіт. У складі господарів поля єдиний гол на рахунку Мансура Хамзі.
Для Ібаньєса та Мареза це були дебютні голи у складі Аль-Ахлі після переходу в саудівський клуб у літнє трансферне вікно.
Після двох турів Аль-Ахлі набрав шість очок та очолив турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії. Аль-Халідж має нуль балів і останній рядок.
Свій наступний матч Аль-Ахлі проведе проти Аль-Ахдуда. Гра відбудеться 24 серпня, о 21:00 за київським часом.