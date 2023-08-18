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Аль-Ахлі здобув другу перемогу поспіль і тимчасово очолив турнірну таблицю саудівської Проліги.

Аль-Ахлі у матчі другого туру чемпіонату Саудівської Аравії здобув перемогу над Аль-Халіджем із рахунком 3:1.

У складі переможців результативними ударами відзначилися новачки клубу Роджер Ібаньєс та Ріяд Марез у першому таймі, а у другому крапку поставив Сумайхан Альнабіт. У складі господарів поля єдиний гол на рахунку Мансура Хамзі.

Для Ібаньєса та Мареза це були дебютні голи у складі Аль-Ахлі після переходу в саудівський клуб у літнє трансферне вікно.

Після двох турів Аль-Ахлі набрав шість очок та очолив турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії. Аль-Халідж має нуль балів і останній рядок.

Свій наступний матч Аль-Ахлі проведе проти Аль-Ахдуда. Гра відбудеться 24 серпня, о 21:00 за київським часом.