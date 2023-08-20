Україна

Підсумки матчу від коуча ковалівців.

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк прокоментував нічийний результат матчу проти львівського Руху — 1:1.

"Матч виправдав очікування, команди грали на перемогу в принципі до останньої хвилини. Були заміни на підсилення, заміни атакувальної ланки. Як на мене, бажання перемогти точно виправдало сподівання вболівальників.

У М'якушка були втрати м’яча на рівному місці. Скажімо так, для нього це не властиво. Не знаю, чому так сталося. Можливо, щось із самопочуттям. Хлопці іноді так хочуть грати, що не кажуть про можливі проблеми. М'якушко був не схожим сам на себе, тому ми зробили заміну по перерві.

Влітку ми оновили склад, спробували грати в три центральні захисники. Десь непогано виходило на зборах — є певні проблеми, є певні нюанси, але в цілому на початок чемпіонату ця тактика нам більш-менш підійшла. Подивимося далі - у нас гравці під тактику, а не тактика під гравців.

Я вважаю, що необовʼязковий гол з кутового на старті другого тайму вплинув на гру. Десь ми хотіли грати другим номером та ловити суперника на контратаках. Але перебудувалися, почали високо пресингувати та створили декілька гольових моментів" - зазначив Ярослав Вишняк.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух — Колос у 4 турі української Прем'єр-ліги.