Северная Америка

Бразилець виступав за донецький Шахтар з 2010 по 2015 рік.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Колишній гравець донецького Шахтаря Дуглас Коста, який зараз виступає за Лос-Анджелес Гелаксі, після матчу МЛС із Нью-Йорк Сіті вийшов на поле з прапором України.

Нагадаємо, бразилець виступав за "гірників" з 2010 до 2015 року.

Раніше Коста прокоментував події в Україні.

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