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Португальський нападник Ан-Насра добре відіграв у серпні.

38-річний Кріштіану Роналду результативними діями двічі допоміг розгромити суперників Ан-Насра по лізі у серпні, завдяки чому отримав нагороду найкращого гравця місяця.

Нападник відзначився хет-триком у ворота Аль-Фатеха у 3-му турі, а також зробив дубль у матчі 4-го туру проти Аш-Шабаба. У цих матчах португалець віддав по одній гольовій передачі.

Матч 1-го туру проти Аль-Іттіфака під керівництвом Стівена Джеррарда він не був у складі, а у 2-му турі Ан-Наср з Роналду поступився 0:2 Ат-Таавуну.

Після чотирьох турів клуб португальця займає 6-ту сходинку у турнірній таблиці.

الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف🔝



سجل : 5 أهداف ⚽️

صنع : هدفين 🅰️



كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر أغسطس.. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🥇#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/7xCKqfUqWW — دوري روشن السعودي (@SPL) August 31, 2023

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду оновив світовий рекорд.