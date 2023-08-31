Португальський нападник Ан-Насра добре відіграв у серпні.
Кріштіану Роналду, Getty Images
31 серпня 2023, 18:10
38-річний Кріштіану Роналду результативними діями двічі допоміг розгромити суперників Ан-Насра по лізі у серпні, завдяки чому отримав нагороду найкращого гравця місяця.
Нападник відзначився хет-триком у ворота Аль-Фатеха у 3-му турі, а також зробив дубль у матчі 4-го туру проти Аш-Шабаба. У цих матчах португалець віддав по одній гольовій передачі.
Матч 1-го туру проти Аль-Іттіфака під керівництвом Стівена Джеррарда він не був у складі, а у 2-му турі Ан-Наср з Роналду поступився 0:2 Ат-Таавуну.
Після чотирьох турів клуб португальця займає 6-ту сходинку у турнірній таблиці.
Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду оновив світовий рекорд.