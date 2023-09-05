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Бельгійський клуб має трохи менше двох днів для оформлення переходу.

Півзахисник дортмундської Боруссії Торган Азар може продовжити свою кар'єру в Андерлехті. Про це повідомляє Nieuwsblad.

За інформацією джерела, керівництво брюссельського клубу має намір підписати контракт із 30-річним бельгіцем і вже зробило запит про трансфер до Дортмунда.

Зазначається, що перехід буде можливим лише в тому випадку, якщо Торган погодиться на суттєве зменшення зарплати, тоді як у складі "джмелів" він заробляє близько 5 мільйонів євро на рік.

Також додамо, що в Бельгії трансферне вікно закривається 6 вересня, так що бельгійці мають ще трохи менше двох днів, щоб оформити угоду.

Другу частину минулого сезону Азар провів у ПСВ на правах оренди. На його рахунку 13 матчів, два забиті м'ячі та один асист. Також він провів сім хвилин на полі у поточній кампанії за "джмелів".