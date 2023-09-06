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Контракт розрахований на один рік з опцією продовження ще на сезон.

Хорватський Осієк на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником київського Динамо Денисом Гармашем.

Угода із 33-річним українцем розрахована до літа 2024 року з можливістю продовження ще на один сезон.

У хорватській команді футболіст виступатиме під звичним для себе, 19-м номером.

"Ми щасливі та задоволені тим, що нам вдалося залучити гравця рівня Дениса. Йдеться про легенду київського Динамо, гравця з багатим досвідом, який у своїй кар'єрі провів важливі матчі та завоював трофеї. Ми впевнені, що він покращить нашу гру і ще більше зміцнить якість команди, а також стане посиленням на полі та за його межами. Ласкаво просимо до Осієка та удачі у виступах за наш клуб", — сказав спортивний директор клубу Івіца Кулешевич.

Раніше була інформація, що Гармаш, який раніше виступав за Динамо і мав контракт до літа 2025 року, його розірвав.

Останнім часом Денис тренувався із молодіжним складом "біло-синіх".

Минулого сезону Гармаш провів 33 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.