Господарі Євро-2024 готуються до чергової порції товариських матчів.
Томас Мюллер (ліворуч) та Ніклас Фюллькруг, Getty Images
04 вересня 2023, 12:50
Збірна Німеччини господарюватиме на майбутньому чемпіонаті Європи-2024, тому не має потреби долати кваліфікаційний раунд змагань.
Це в свою чергу ускладню побудову календаря для "Бундестім" на кожному ж тренувальних зборів, оскільки доводиться шукати суперників виключно серед вільних від міжнародних зобов’язань команд.
На вересневий цикл підготовки до домашнього турніру Ганс-Дітер Флік викликав новоспеченого нападника дортмундської Боруссії Нікласа Фюллькруга й той навіть на тлі пошкодження спробував долучитись до розташування національної команди в місті Вольфсбург.
Однак уже під час першого медичного огляду лікарі заборонили йому подальшу участь у тренуваннях, тож довелось шукати заміну.
Нею став досвідчений нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер, який у свої 33 роки має за плечима 121 матч за національну команду (44 голи + 40 гольових передач).
Збірна Німеччини зіграє проти Японії 9 вересня, а проти Франції — 12 вересня.