Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Господарі Євро-2024 готуються до чергової порції товариських матчів.

Збірна Німеччини господарюватиме на майбутньому чемпіонаті Європи-2024, тому не має потреби долати кваліфікаційний раунд змагань.

Це в свою чергу ускладню побудову календаря для "Бундестім" на кожному ж тренувальних зборів, оскільки доводиться шукати суперників виключно серед вільних від міжнародних зобов’язань команд.

На вересневий цикл підготовки до домашнього турніру Ганс-Дітер Флік викликав новоспеченого нападника дортмундської Боруссії Нікласа Фюллькруга й той навіть на тлі пошкодження спробував долучитись до розташування національної команди в місті Вольфсбург.

Однак уже під час першого медичного огляду лікарі заборонили йому подальшу участь у тренуваннях, тож довелось шукати заміну.

Нею став досвідчений нападник мюнхенської Баварії Томас Мюллер, який у свої 33 роки має за плечима 121 матч за національну команду (44 голи + 40 гольових передач).

Збірна Німеччини зіграє проти Японії 9 вересня, а проти Франції — 12 вересня.