U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи C, у якому зіграють Англія U-21 та Німеччина U-21.

Молодіжна збірна Англії зіграє проти Німеччини в квартеті C у рамках третього туру чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.

Лі Карслі, після перемоги над Ізраїлем (2:0), залучив до стартового складу Томаса, Крессвелла та Брантвейта до лінії захисту, тоді як Елліотт, Скіпп, Ремзі та Палмер утворять центральну вісь, а Арчер складе пару з Мадуеке в атаці.

Антоніо ді Сальво, на тлі поразки від Чехії (1:2), використав із перших хвилин Дардаї в центрі захисту, тоді як Матрічіані зіграє ліворуч від нього, а Вайсгаупт долучиться до ланки центральних півзахисників. У атаці гратиме Вайпер у парі з Шаде.

Англія U-21: Траффорд — Джонсон, Крессвелл, Брантвейт, Томас — Елліотт, Скіпп, Ремзі, Палмер — Арчер, Мадуеке.

Запасні: Гріффітс, Рашворт, Ааронс, Колвілл, Гарвуд-Белліс, Гіббс-Вайт, Сміт-Роу, Гордон, Гарнер, Джонс, Дойл, Гомес.



Німеччина U-21: Атуболу — Вагноман, Біссек, Дардаї, Матрічіані — Кайтель — Краусс, Вайсгаупт — Штіллер — Вайпер, Шаде.