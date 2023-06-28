Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи C, у якому зіграють Англія U-21 та Німеччина U-21.
Гарві Елліотт (на передньому плані), Getty Images
28 червня 2023, 18:19
Молодіжна збірна Англії зіграє проти Німеччини в квартеті C у рамках третього туру чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.
Лі Карслі, після перемоги над Ізраїлем (2:0), залучив до стартового складу Томаса, Крессвелла та Брантвейта до лінії захисту, тоді як Елліотт, Скіпп, Ремзі та Палмер утворять центральну вісь, а Арчер складе пару з Мадуеке в атаці.
Антоніо ді Сальво, на тлі поразки від Чехії (1:2), використав із перших хвилин Дардаї в центрі захисту, тоді як Матрічіані зіграє ліворуч від нього, а Вайсгаупт долучиться до ланки центральних півзахисників. У атаці гратиме Вайпер у парі з Шаде.
Англія U-21: Траффорд — Джонсон, Крессвелл, Брантвейт, Томас — Елліотт, Скіпп, Ремзі, Палмер — Арчер, Мадуеке.
Запасні: Гріффітс, Рашворт, Ааронс, Колвілл, Гарвуд-Белліс, Гіббс-Вайт, Сміт-Роу, Гордон, Гарнер, Джонс, Дойл, Гомес.
Запасні: Мантль, Фрюхтль, Бекер, Фішер, Бауер, Мартель, Гусейнбашич, Нганкам, Аліду, Нец.
Німеччина U-21: Атуболу — Вагноман, Біссек, Дардаї, Матрічіані — Кайтель — Краусс, Вайсгаупт — Штіллер — Вайпер, Шаде.
Гра Англія U-21 — Німеччина U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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