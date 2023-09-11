Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Манчестер Сіті міг закінчити виступи за англійську національну команду.

Нещодавно Кайл Вокер відзначився дебютним голом у складі збірної Англії. Проте, цього голу могло б і не бути, так як гравець вже двічі намагався завершити кар'єру у національній команді, передає Sky Sports.

Україна — Англія 1:1 Відео голів та огляд матчу 09.09.2023

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт поділився, що йому двічі вдалося переконати гравця не завершувати міжнародну кар'єру.

"Я відмовляв його від завершення кар'єри у збірній двічі, після Євро та чемпіонату світу. Я думаю йому подобається знаходитися тут. Якщо ми говоримо про гравців світового класу на своїх позиціях у нашій команді, тоді він напевно один з них. Я думаю він не розумів, як ми цінуємо його та наскільки він важливий для нас. Ймовірно, він не подякує мені за те що я поділився цим", – розповів 53-річний спеціаліст.

Під керівництвом Саутгейта Вокер з'являвся на полі 57 разів. За цей час він забив 1 м'яч і віддав 6 асистів.