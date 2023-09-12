Футболісти отримають менші цифри у грі.
Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі - Getty Images
12 вересня 2023, 19:54
Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі вперше за багато років не отримали найвищий рейтинг у грі EA Sports FC - повідомляє Twitter FOX Soccer.
Цього разу він дістався Кіліану Мбаппе, Ерлінгу Голанду, Кевіну де Брюйне, гравчиням жіночої команди Барселони Алексії Путельяс і Айтані Бонматі та нападниці Челсі Семі Керр.
Ліонель Мессі отримав рейтинг 90, а Кріштіану Роналду — 86.
Наразі Роналду виступає у Саудівській Аравії, а Ліонель Мессі в МЛС.