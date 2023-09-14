Чилійський хавбек зазнав серйозної травми у матчі за національну команду.
Артуро Відаль, Getty Images
14 вересня 2023, 19:23
Півзахисник збірної Чилі Артуро Відаль більше не зможе допомогти національній команді та своєму клубу цього сезону. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, 36-річний чилієць отримав серйозну травму коліна у поєдинку між збірними Чилі та Колумбії.
Футболіст отримав пошкодження у другому таймі, після чого його забрали з поля на ношах. Артуро пошкодив меніск та переніс операцію.
Точних термінів відновлення гравця не називають, але сезон для нього завершено достроково.
Нагадаємо, з липня Відаль виступає за Атлетіко Паранаенсе, де він провів дев'ять матчів без результативних дій.