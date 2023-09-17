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Ексголкіпер прокоментував відношення з колишнім конкурентом за місце в рамці воріт.

Камерунський воротар англійського Манчестер Юнайтед Андре Онана є знаним у всьому футбольному світі, передусім, у питаннях власного непростого характеру, що також проявлявся ще під час його виступів за міланський Інтер від початку минулого сезону.

Колишній воротар "нерадзуррі" Самір Ханданович в останньому інтерв’ю непрозоро натякнув на непрості взаємини з більш молодим конкурентом за позицією в той час.

"Коли я оголосив про свій відхід, Онана подякував мені та побажав усього найкращого.

Я оцінив його слова, але не його поведінку протягом перших двох місяців в Інтері, коли він не грав, тому що Сімоне Індзагі затвердив мене як головного воротаря", — заявив словенський воротар.

Нагадаємо, що Ханданович загалом провів за Інтер 455 матчів, пропустивши 471 гол та зігравши 166 матчів "на нуль".