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Андреа Мандорліні поділився своїми думками про українського хавбека.

Головний тренер румунського ЧФР Андреа Мандорліні прокоментував відсутність ігрової практики для українського півзахисника Євгена Коноплянки.

"Я бачу, що він додає. Він приєднався до нас після тривалої паузи без тренувань. Він та Дяк – важливі гравці для команди", — наводить слова Мандорліні ProSport.

Нагадаємо, Коноплянка перебрався до ЧФР наприкінці липня, але з того часу провів лише 19 хвилин на полі, взявши участь у двох поєдинках.

Свій найближчий матч ЧФР Клуж проведе проти Рапіда із Бухареста. Гра відбудеться 25 вересня о 21:00 за київським часом.

Після восьми турів ЧФР посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Румунії, відстаючи від Стяуа на очки.