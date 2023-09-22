Інше

Німецький хавбек поділився своїми думками про перехід до катарського клубу.

Новоспечений півзахисник Аль-Ахлі Юліан Дракслер прокоментував свій перехід у катарський клуб із ПСЖ.

"Я міг би зараз сказати, що після 12 років, проведених у Європі, все, що мене цікавить – це знайомство з новою культурою, здобуття нового міжнародного досвіду, участь у захоплюючому проєкті в арабському світі – та ігнорування теми грошей.

Хоча ці аспекти справді вірні, я б збрехав, якби сказав, що гроші не мали вирішального значення в цьому випадку. Зрештою, я дійшов висновку, що нова фінансова структура дасть мені більше можливостей. Як для сім'ї, так і для інших проєктів поза полем.

Нам це може не подобатися, але футбол в арабському світі розвивається дуже швидко, за рахунок великих фінансових вкладень будуються структури, які в майбутньому зможуть скласти конкуренцію європейському футболу. Я залишаюсь за своїм рішенням і радий, що прийняв його", — наводить слова Дракслера Bild.

Раніше повідомлялося, що Дракслер підписав контракт до літа 2025 року. Сума трансферу становила близько дев'яти мільйонів євро.