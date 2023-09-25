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Жахлива новини з Південної Америки.

У Колумбії застрелено у власній машині президента клубу другої колумбійської ліги Тигрес де Соача Едгара Паеса. Про це повідомляє сайт El Colombiano.

За даними поліції, президента Тигрес де Соача було застрелено у своєму автомобілі Mazda біля домашнього стадіону клубу. У автомобіль Паеса врізалися двоє чоловіків на мотоциклі, після чого вбивця вистрілив кілька разів. Едгар Паес помер у лікарні, куди був доставлений з кульовими пораненнями у груди, шию та голову. Також повідомляється, що на момент події 63-річного президента Тигрес супроводжувала його донька.

Зазначається, що злочин було скоєно найманими вбивцями — його мотиви наразі невідомі.