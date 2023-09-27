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Організація продовжує отримувати досить очікуваний фідбек.

Латвійська Футбольна федерація та президент Польської Футбольної асоціації Цезарій Кулеша висловилися стосовно скандального рішення Виконавчого комітету УЄФА.

Федерація футболу Латвії (LFF) підтвердила, що збірні цієї країни не гратимуть проти російських команд, незалежно від місця проедення таких ігор або форми представництва російських спортсменів. Там зазначили, що рішення УЄФА суперечить позиції LFF щодо розв'язаною росією війни в Україні, а також додали, що ця позиція буде у силі до завершення бойових дій.

"LFF ще раз підтверджує, що є і буде єдиною з Україною та українськими колегами у всіх наступних рішеннях. Також LFF повністю поважає та дотримується процедур, встановлених латвійським законодавством, які стосуються проведення таких ігор або обмежень на допуск таких спортивних команд на територію Латвії", — йдеться у заяві на офіційному сайті місцевої Федерації футболу.

У свою чергу, президент Польської Футбольної асоціації Цезарій Кулеша повідомив, що був здивований рішенням Виконавчого комітету УЄФА.

"Якщо російські збірні допустять до участі у змаганнях, наші збірні не будуть їм протистояти. Це єдине правильне рішення", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше з подібною заявою виступили у Футбольній асоціації Англії, а в УАФ закликали УЄФА переглянути рішення.