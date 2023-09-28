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Жіноча збірна України невдало стартувала у Лізі націй.

Виконувач обов'язків головного тренера жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував невдалий старт його підопічних у Лізі націй, де було зафіксовано поразки від Сербії та Польщі з однаковим рахунком 1:2.

"Щодо самовіддачі до підопічних питань немає. Вони були вмотивовані, горіли бажанням продемонструвати свої кращі якості. Але, на жаль, на відміну від суперниць, із реалізацією далеко не завжди виходило. Часто в завершальній стадії атаки приймалися помилкові рішення. Можливо, це від того, що бракувало зіграності, адже в Польщі довелося грати ці матчі, як кажуть, із коліс…

Поки що я не звертаю уваги на турнірну таблицю. Перед дівчатами стоїть завдання перемагати в кожному матчі й підвищитися в класі. Незважаючи на невдалий старт, ще не все втрачено.

Ротація перед жовтневими матчами із Грецією? Планую запросити трьох-чотирьох новачків. Остаточно з ними визначимося до 10 жовтня.

Я дуже задоволений мікрокліматом у збірній, повторюю, є певні проблеми лише із зіграністю, але це все можна виправити. А те, що доведеться два поєдинки проводити в Греції, тільки допоможе згуртуватися і стрибнути вище голови", - наводить слова Пятенка прес-служба УАФ.

Свій наступний матч збірна України проведе проти Греції. Гра відбудеться 27 жовтня.