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Ще одна країна доєдналась до бойкоту країни-404.

Свідомі футбольні асоціації країн Європи продовжують флешмоб, який запустили представники Англії після рішення УЄФА про допущення російських молодіжних команд до змагань.

Ще одним учасником бойкоту стала Футбольна асоціація Ірландії:

"На засіданні правління Футбольної асоціації Ірландії вчора ввечері було одностайно вирішено підтвердити нашу чітко сформульовану позицію про те, що жодна команда Ірландії в будь-якій віковій групі не буде грати проти будь-якої команди з росії в будь-яких змаганнях в цей час", — наводить заяву організації RTE.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Швеція, Фінляндія та Данія теж не гратимуть зі збірними країни-404. Також про бойкот росіян оголосили в Англії, Литві, Латвії та Польщі.