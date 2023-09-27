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Країни продовжують надавати підтримку Україні, незважаючи на рішення УЄФА.

Федерації футболу Швеції, Фінляндії та Данії також відмовляються грати проти збірної росії U-17, незважаючи на рішення УЄФА допустити країну-терориста до міжнародних турнірів.

"Футбольна асоціація Швеції не підтримує рішення УЄФА про допуск молодіжних збірних росії U-17 до змагань УЄФА. Збірні Швеції не повинні грати проти росії ні у Швеції, ні за кордоном. російські та білоруські спортсмени не повинні допускатися до міжнародних змагань, поки триває війна проти України. У травні 2024 року у Швеції буде організований фінал ЧЄ U-17. Ми не допускаємо до участі в цьому турнірі збірну росії, яка могла пройти кваліфікацію", — сказали у ФФШ.

"Наше попереднє рішення все ще в силі: збірні Фінляндії з футболу та футзалу поки що не гратимуть проти російських чи білоруських команд у будь-яких вікових категоріях", — заявили у ФФФ.

"Ми не збираємося бачити збірну Данії у матчах проти збірної росії, незалежно від вікових категорій. Я хотів би це підкреслити. Наша позиція така ж, якою вона була завжди", — наголосив керівник відділу комунікацій ФФД Якоб Хоєр.

Тим часом Футбольна асоціація Чехії визначитися пізніше з цієї ситуаціэю і діятиме згідно зі своїми законодавствами. Практично ідентичною була заява від Федерації футболу Естонії.

Раніше про бойкот росіян оголосили в Англії, Литві, Латвії та Польщі.