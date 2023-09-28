Інше

Ще одна країна висловила підтримку Україні у футбольному плані.

Збірні Норвегії, незважаючи на рішення УЄФА, не мають наміру грати проти будь-яких національних команд росії, повідомляє прес-служба Норвезької федерації футболу.

"Ми не знали, що цим питанням повинна займатися УЄФА, і ми повинні очікувати кращих рішень в такому важливому питанні. Ми дотримуємося нашої позиції, що норвезькі команди не повинні грати проти російських команд, поки триває війн.

Це ставлення, яке об’єднує весь норвезький спорт у солідарності з Україною, і яке також слід розглядати як частину санкцій, навколо яких об“єдналась Європа.

В основному ми підтримуємо позицію, що діти не повинні бути вигнані з футболу чи інших арен через дії дорослих і влади. Футбол має об’єднувати, а не роз’єднувати.

Однак ми вважаємо, що в цій надзвичайній ситуації надто важко відокремити національний футбол від російського народу та потреби режиму використовувати футбол як частину своєї пропаганди, і що нерозумно робити такий відступ зараз без дослідження того, як у такому рішенні будуть враховані міркування нейтралітету та солідарності.

Ми маємо очікувати кращого управління справами з боку УЄФА у такому важливому та принциповому питанні", — сказала президентка Норвезької федерації футболу Лізе Клавенесс.

Додамо, що окрім Норвегії, свій бойкот у бік УЄФА та країни-терориста оголосили Англія, Данія, Фінляндія, Швеція, Польща, Естонія, Латвія та Литва.

Такий ажіотаж виник після незрозумілого рішення УЄФА допустити до міжнародних змагань збірну рф U-17.