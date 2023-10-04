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Скандал з УЄФА може отримати своє продовження на ще вищому рівні.

ФІФА може скасувати повну заборону на участь російських команд у міжнародних змаганнях вже сьогодні, повідомляє портал Sky News.

Зазначається, що ФІФА розглядає пом'якшення своєї позиції щодо рф після того, як минулого тижня свою пом'якшили в УЄФА. Рішення, яке дозволило б російським командам U-17 грати на чемпіонатах світу, якщо вони пройдуть кваліфікацію, може бути прийнято вже сьогодні, під час засідання ради організації.

Європейські команди забезпечують відбір на чемпіонати світу серед юнаків до 17 років на основі виступів на змаганнях УЄФА, до яких росіяни такої вікової категорії тепер знову допущені. Тож ФІФА розглядає ЧЄ серед команд U-17 як відбірковий турнір на ЧС, що дає їм логіку для повернення росіян.

Якщо відповідне рішення все ж буде прийнято, російська федерація може отримати шанс кваліфікуватися на жіночий чемпіонат світу U-17, який відбудеться у 2024 році.