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Дивіться відео найкращих моментів матчу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 4 жовтня 2023 року, 15:00.

У матчі першого раунду Юнацької ліги УЄФА львівський Рух не зміг обіграти боснійський Сараєво (1:1).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 23 хвилині результативним ударом відзначився капітан гостей Нурковіч. Проте львів'яни відігралися, коли на 65 хвилині було зароблено пенальті, який реалізував Кітела.

Також додамо, що наприкінці зустрічі Рух залишився у меншості після видалення Кітели, який отримав другу жовту картку.

Гра у відповідь пройде 25 жовтня в Сараєво, де команди визначать, хто з них пройде в наступний раунд єврокубка.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух U-19 — Сараєво U-19 у 1 турі Юнацької ліги УЄФА-2023/24:

Рух U-19 — Сараєво U-19 1:1

Голи: Кітела, 66 (з пенальті) — Нурковіч, 23.

Рух U-19: Бакус — Кітела, Турко, Холод, Поповський — Пастух, Бойко, Денисов (Штокал, 88) — Касарда (Шайда, 67), Панченко (Музичук, 82), Квас.

Сараєво U-19: Шуткович — С. Попович, Челік, Алаймович, Коленда — Бездроб (Босняк, 82), Нурковіч, Хамзич, Люковац (Туркович, 87), Праменкович — Плочо (А. Попович, 67).

Попередження: Бойко, Пастух, Кітела, Музичук — Люковач, 72, Нурковіч.

Вилучення: Кітела, 90+4 (друга жовта картка).