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Головний тренер збірної Франції — про новини щодо чемпіонату світу 2030 року.

Чемпіонат світу вперше в історії пройде в шести країнах та на трьох континентах у 2030 році, що вже зустріло обурення у футбольній спільноті.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловив критику щодо такого рішення.

"Мені не подобається тенденція організації турнірів у кількох країнах. Через проведення трьох матчів на американському континенті, місцеві команди матимуть перевагу, тоді як решті доведеться перелітати туди-назад.

Не знаю, хто приймає такі рішення, але буду приховувати, що мені до вподоби більш послідовні на спортивному та етичному рівні речі", — наводить слова Дешама RMC Sport.

Нагадаємо, що наступний чемпіонат світу-2026 відбудеться в Канаді, Мексиці та Сполучених Штатах Америки, що стане першим випадком, коли мундіаль прийматиме більше двох країн.