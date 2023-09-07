Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Франції встав на захист власного підлеглого.

Напередодні протистояння збірної Франції проти Ірландії в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 відбувся традиційний медіазахід, під час якого журналісти очікували побачити головного тренера Дідьє Дешама в супроводі новоспеченого капітана "Les Bleus" Кіліана Мбаппе, однак керманич прийшов у кампанії Антуана Грізманна.

"Капітан не має зобов’язань завжди бути присутнім на спілкуванні із ЗМІ. Це може бути віцекапітан чи гравець, який гратиме визначальну роль у найближчих протистояннях.

Тут немає особливого приводу для обговорень чи дискусії, бо я чи Антуан Грізманн зможемо відповісти на будь-які ваші запитання щодо стану команди чи планів на найближче майбутнє.

Я розумію, чому стосовно Кіліана Мбаппе наразі виник такий ажіотаж. Якщо ви пригадаєте нашу останню з вами розмову, ви навряд чи побачите там багато питань саме стосовно гри національної команди, а не його особистої кар’єри.

Я завжди ставлю інтерес колективу вище за особисті інтереси. Мої чи будь-якого гравця, не має особливого значення. Якщо ж ці площини співпадають, тоді я вже дивлюсь, чи піде це на користь команді.

Антуан прийшов зі мною поспілкуватись із вами. Сподіваюсь, що наша розмова буде ґрунтовною. Навіть у тому випадку, якщо ви припускаєте питання про Мбаппе, хоча перед вами інший гравець", — заявив французький фахівець.

Матч Франція — Ірландія відбудеться 7 вересня, о 21:45.