Інше

Колишній одноклубник та партнер по збірній прокоментував завершення кар’єри товариша.

Напередодні бельгійський форвард Еден Азар оголосив про завершення професійної кар’єри, так і не знайшовши собі нове місце роботи після відходу з мадридського Реала.

Колишні одноклубники та партнери по збірній Бельгії, серед яких був і Ромелу Лукаку, із яким Еден перетинався під час виступів за лондонський Челсі, із цього приводу звернулись до 32-річного вже ексвиконавця.

"Ось і все, Едене, ми дізнались про цю новину сьогодні вранці. Я хотів би подякувати тобі за все, як товаришеві по команді впродовж багатьох років. Ми доросли разом до рівня національної збірної, і я також грав з твоїм братом, Торганом, за "Червоних дияволів".

Для мене було дуже честю грати з тобою в одній команді впродовж багатьох років. Ти подарував нам стільки приємних моментів, голів та гольових передач.

Особисто для мене, ти точно залишив свій слід в історії бельгійського футболу і футболу в цілому. Ти подарував людям багато задоволення, робив їх щасливими.

Я хотів би привітати тебе з чудовою кар'єрою, ти були прикладом для всіх нас від початку і до кінця. Ти — сім'янин і висококласний професійний гравець.

Вітаю тебе із завершенням кар'єри. Бажаю тобі всього найкращого для себе та твоєї сім'ї, міцного здоров'я та удачі", — заявив нападник міланського Інтера.

Нагадаємо, що за свою кар’єру Еден Азар провів 623 матчі, забивши 167 м’ячів та віддавши 157 гольових передач.