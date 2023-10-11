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Єврокубковий поєдинок відбудеться сьогодні, 11 жовтня, о 15:30 за київським часом.

Сьогодні, 11 жовтня, відбудеться матч другого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться італійська Рома та полтавська Ворскла.

Ворскла веде боротьбу за участь у турнірі як чинний чемпіон України та володар Кубка країни.

У той же час Рома є володарем чемпіонського титулу в Італії, а минулого сезону дійшла до чвертьфіналу ЛЧ, де поступилася Барселоні.

Обидва матчі кваліфікації відбудуться у Римі на стадіоні Stadio Tre Fontane. Перша гра відбудеться сьогодні, 11 жовтня, а у відповідь — 18 жовтня. Стартовий свисток обох зустрічей пролунає о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, Ворскла вже провела два матчі у кваліфікації єврокубка, в яких обіграла Флору (4:3) та Осієк (3:0). Для римлян це буде стартова єврокубкова гра у цій кампанії.