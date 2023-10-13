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Наставник української молодіжки поділився своїми думками після гри з Люксембургом.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2025 проти Люксембургу (3:0).

"Я спокійний, бо ми виконали гарну роботу у ці дні. Не можна сказати, що гравці гарно не відпрацювали. Щасливий — це дуже гучне слово, але я спокійний.

Гадаю, здебільшого ми діяли досить спокійно. У нас були моменти, щоб забити, і їх було більше, ніж у попередній грі проти Північної Ірландії. Можливо, лише в останній третині поля ми не були успішними, але зрештою, продовжуючи робити одне й те ж, ми забили. Раді за Краснопіра.

Травма Олега Очеретька у першому таймі? Коли трапляються такі травми голови, це завжди складно. Відчув після його падіння, що у нього запаморочення, поговорив з лікарем і арбітром. З ним все гаразд.

Провели заміни у другому таймі, бо потребували їх. Деякі гравці виконали неймовірну роботу у пресингу у першій половині зустрічі, і це те, про що ми думали. Не чекали, а намагалися йти вперед. А коли йдеш уперед, то є чимало простору, який потрібно перекрити. Вони втомилися від цього, і ми не можемо усі 90 хвилин так грати. Потрібно це компенсувати, і тому намагалися ввести в гру нових, свіжих футболістів.

Можливо, матч відновився у другому таймі трохи не так, як хотілося, і нам потрібно було взяти це під контроль. Але у момент, коли Люксембург почав діяти трохи краще, але ми забили, і це для нас стало ковтком свіжого повітря.

Гра Квасниці, В'юнника та Кучерявого? Вони сумлінно відпрацювали. Вони розуміють важливість простору позаду. Звісно, є й інші речі, які їм не дуже подобаються, особливо коли вони відчувають цей простір позаду себе. Але подекуди тобі треба більше контролювати гру, не перетворюючи її від воріт до воріт. Це дуже складно для нас.

Перемога — це завжди добре. Не знаю, як це відобразиться на думках гравців. Іноді ти програєш і отримуєш додаткову мотивацію, а іноді перемагаєш і кажеш собі, добре, я найкращий. Нам потрібно з цим впоратися, як вигравати та програвати.

Наступний матч проти Англії? Ніколи не кажу наперед. Зараз є те, що є. А тоді проти Англії нам потрібно буде показати свої найкращі якості. Спробуємо це зробити.

Перш за все, нам потрібно було перемогти у цьому матчі, а він не був закритий після першого тайму. Ми закрили матч, забивши третій м'яч на останній хвилині. А щодо інтенсивності — прибули сюди з 24 гравцями. Можемо проводити ротацію, і всім футболістам потрібно показувати свої найкращі якості.

Водночас, у нас є три дні. Знаю, що це важко, що у нас довгі подорожі. Розуміємо цю ситуацію, бо не хочемо, щоб хтось травмувався. Але зараз, маючи у складі 20-річних футболістів, вони все ще молоді та свіжі. Тому вони мають показувати 100% до кінця всього матчу, будь-якого матчу", - наводить слова Мельгоси Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч між збірними України та Англії відбудеться 16 жовтня о 18:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.