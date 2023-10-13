Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Головний акцент тренерського штабу — тактика.

Учора, 12 жовтня, збірна України продовжила підготовку до найближчого матчу відбірного циклу Євро-2024 проти Північної Македонії. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Після розминки, яка включала вправи з м'ячем, були проведені ігрові серії. Була робота на короткі прискорення, завершення атак і точність передач.

Зазначається, що головний тренер збірної України Сергій Ребров, як і раніше, велику увагу приділяє тактичній підготовці.

Як і раніше, у загальній групі тренувалися 25 футболістів, усі, окрім захисника Дениса Попова, який продовжує роботу за індивідуальною програмою, виконуючи бігові прискорення.

Сьогодні, 13 жовтня, Україна проведе офіційне тренування на полі стадіону Epet Arena, де вже у суботу відбудеться матч відбору Євро-2024.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ), Олександр Сваток (Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Віталій Буяльський (Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

У резерві: Олександр Тимчик (Динамо Київ).

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться завтра, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.