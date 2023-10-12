U-21

"Синьо-жовті" тимчасово очолили відбірну групу Євро-2025.

Молодіжна збірна України в гостях обіграла національну команду Люксембургу у рамках відбірного циклу Євро-2025 з рахунком 3:0.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 45 хвилині у воротах господарів поля результативним ударом відзначився Ігор Краснопір, якому асистував Віталій Роман.

Потім у середині другого тайму команда Унаї Мельгоси подвоїла перевагу в рахунку зусиллями Богдана В'юнника, який вийшов на заміну. Гольовий пас на рахунку Назара Волошина.

Вже у компенсований час до другого тайму В'юнник до голу додав гольову передачу, коли віддав асист на Іллю Квасницю.

Після двох ігор Україна набрала шість очок та тимчасово очолила групу F. У Люксембурга три бали та четвертий рядок. Між ними Англія та Сербія, які грають свій матч зараз.

Свій наступний матч збірна України проведе проти Англії. Зустріч відбудеться 16 жовтня о 19:30 за київським часом.

Люксембург U-21 — Україна U-21 0:3

Голи: Краснопір, 45, В'юнник, 69, Квасниця, 90+4.

Люксембург: Латіч, Сіннер, Торрес, Мігель, Агостінеллі, Ірігоєн-Гоні, Кісуріца (Ікене, 46), Мартінс (Де Олівейра, 70), Бербері (Лохай, 74), Жонатанс (Тюрпінг, 70), Коррейя (Ельшан, 60).

Україна: Нещерет, Смоляков, Салюк, Роман, Батагов, Рубчинський (Кучерявий, 67), Бражко, Очеретько (Ярмолюк, 43), Волошин, Краснопір (В'юнник, 67), Брагару (Квасниця, 67).

Попередження: Сіннер, Мартінс, Торрес, Ірігоєн-Гоні, Агостінеллі — Салюк, Смоляков, Волошин, Бражко.