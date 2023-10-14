Інше

Форвард молодіжної збірної поділився своїми думками після гри з Люксембургом.

Нападник молодіжної збірної України Богдан В'юнник прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбірного циклу Євро-2025 проти Люксембургу (3:0).

"Чесно кажучи, ми очікували такої гри від Люксембургу. Вони нав'язували боротьбу і не давали нам грати, як ми хочемо. Все бачили самі. Забили три голи і дуже раді цьому.

З мого ракурсу був дуже красивий удар у збірної Люксембургу у штангу, чесно кажучи. Але якщо б пропустили, нічого страшного. У нас було багато хвилин, щоб забити. Я був дуже впевнений в нашій команді, тому такий результат.

Підвищення інтенсивності у другому тамі? Я не був у роздягальні, не знаю, чи це була вказівка тренерського штабу, але це у мене в крові. Я, як хижак, хочу забрати м'яч у захисника та переправити його у ворота.

У кінцівці матчу почався трішки сумбур. Такі моменти я не дуже люблю, коли команда програє і починає бити по ногах. Та після гри вони підійшли і вибачились, тому все нормально, це футбол.

Така перемога дає додаткову мотивацію, що ми можемо грати з будь-якою командою. Неважливо, чи це Люксембург, Англія, Франція або будь-яка інша країна. Тому зараз відпочинемо і завтра — дорога, потім будемо готуватися до збірної Англії.

Мій гол? Був перший дотик до м'яча в цьому матчі. Дуже дякую Назару Волошину за таку передачу. Я дуже ціную такі моменти, коли партнер віддає на 100% удар.

Англія — це топова збірна, хлопці там коштують мільйони. Але це ніколи не має на нас впливати, і ми повинні показувати свою гру, тому що ми — Україна і цим все сказано.

Мельгоса — це європейський тренер: він має свій характер, можливо, більш емоційний, але Руслан Петрович також був емоційним, особливо на Євро. Ми поважаємо його як тренера, робимо все, що він хоче, і кожною грою хочемо робити результат"", - наводить слова В'юнника Суспільне Спорт.

Раніше своїми думками щодо поєдинку проти Люксембургу поділився головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса.