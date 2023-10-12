Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", представляють онлайн-трансляцію матчу кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Північної Македонії.

У суботу, 14 жовтня, збірна України у рамках відбіркового циклу Євро-2024 проведе матч проти Північної Македонії.

Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena у чеській Празі. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде 43-річний словенець Славко Вінчич.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Україна — Північна Македонія:

Для обох збірних це буде шоста зустріч у відбірковій групі, де Україна та Північна Македонія набрали по сім очок. Також сім балів в Італії, але в неї зіграно чотири гри, а лідирує Англія – п'ять ігор та 13 очок.

Нагадаємо, матч Україна – Північна Македонія відбудеться у суботу, 14 жовтня, о 16:00 за київським часом.

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