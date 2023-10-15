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Команда отримала керманича.

Шотландський Рейнджерс звільнив головного тренера Майкла Біла та знаходився в пошуках нового керманича.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, новим головним тренером команди став Філліп Клеман, який в минулому сезоні тренував Монако. Угода розрахована на 3,5 роки.

Зазначимо, що до монегасків тренер працював лише у рідній Бельгії, де тренував Брюгге, Гент та Васленд-Беверен.

Серед кандидатів також були керманич АЗ Паскаль Янсен, Френк Лампард, а також головний тренер японського Йокогама Ф Марінос Кевін Мускат.