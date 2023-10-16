Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисники збірної Іспанії прокоментував перемогу над Норвегією.

Збірна Іспанії напередодні мінімально обіграла Норвегію та вийшла до чемпіонату Європи-2024.

Норвегія — Іспанія 0:1 Відео гола та огляд матчу відбору Євро-2024

Захисник "Фурії Роха" Даніель Карвахаль після завершення гри оцінив виступ власної команди.

"Ми приїхали сюди з метою перемогти, зіграли досконалу гру, суперники майже нічого не створили, і тепер ми їдемо додому щасливі й із путівкою на Євро в кишені — вечір видався напрочуд непоганим.

У обороні брали участь усі: від Унаї Сімона до Альваро Морати, ми були дуже компактними й не дозволили суперникам отримати жодного вільного м'яча. Я хочу похвалити наших центральних захисників, тому що вони виконали фантастичну роботу проти одного з найкращих нападників світу.

Дальні удари в нашому виконанні? Ми багато пробивали саме таким чином, бо це була реальна можливість забити. Гол так само прийшов за підсумком кількох подібних спроб.

Після матчу ми на згадку зробили групову фотографію. Треба святкувати подібні перемоги, бо ніколи нелегко проходити кваліфікацію до фінальних стадій чемпіонатів", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі збірна Іспанії зіграє гостьовий матч проти Кіпру.