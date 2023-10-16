Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Партнери по команді відзначають швидкість Михайла Мудрика.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував гру Михайла Мудрика та Георгія Судакова в матчі проти Північної Македонії (2:0).

"Добре зіграли, вони повинні це робити. Це їхня задача на футбольному полі. Ми для того і робимо великий обсяг чорнової роботи для того, щоб у них були сили й вони загострювали, приймаючи м’яч. Тому і Жора забив, і Міша добре розганяв атаки, створював моменти на швидкості.

Мудрик все настільки швидко робить, що не помічає, що там відбувається навколо нього. Іноді можна зіграти простіше і це буде ефективно, але, я ж кажу, в нього така швидкість, що він біжить і як в тунелі.

Якщо подивитися, то коли Мудрик набирає швидкість, то суперники вже готуються до такої гри й на ньому висять 3-4 футболісти. Якщо він зможе зіграти на вільного партнера, то за рахунок цього можна буде створити дуже гарні моменти.

Бо якщо його зустрічає 3-4 суперники, то десь є зона, в якій футболістів набагато менше. Я думаю, що Мудрик прогресує і буде дуже круто, коли він навчиться робити це", — сказав Степаненко в інтерв'ю ВЗБІРНА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна – Північна Македонія.