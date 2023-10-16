Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова головного тренера хорватської збірної.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич прокоментував поразку від Уельсу (1:2) у кваліфікації до Євро-2024.

"Уельс був більш агресивним і компактним. Ми заслужено програли. В обох жовтневих матчах у нас не було енергії та сил ми не створили жодного реального моменту.

Треба заспокоїтися, зібратися і готуватися до двох матчів, які ще залишилися. Якщо ми будемо грати так, як з Уельсом та Туреччиною, то і в наступних іграх у нас будуть проблеми. Втім, нам завжди було важко у відбіркових турнірах, але я сподіваюся, що і ця кваліфікація завершиться так само успішно, як попередні.

Зараз ми потрапили в ситуацію, в якій не все залежить від нас, і нам буде дуже важко. Ми не очікували, що опинимося в такій ситуації, але ми маємо вчитися на цьому і вірити, що можемо стати краще і вийти на чемпіонат Європи-2024", – сказав Далич.

Наразі Хорватія посідає третє місце в групі, маючи 10 очок. Стільки ж в Уельса. До кінця відбору хорватам доведеться зіграти з Литвою та Вірменією. Своєю чергою Уельс зіграє проти Вірменії та немотивованої Туреччини, яка вже забезпечила собі вихід на Евро-2024.