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Ілля Квасниця поділився емоціями після перемоги над Англією.

Нападник молодіжної збірної України Ілля Квасниця прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2025 проти Англії (3:2).

"Неймовірні емоції, адже це – вирішальний гол, який приніс команді три очки, тому дуже щасливий, що так сталось. Коли я виходжу на заміну, то намагаюсь зробити все що в моїх силах, аби допомогти команді.

Якщо чесно, то не вірилось, що ми вирвемо перемогу, коли англійці зрівняли рахунок. Але потрібно завжди грати до кінця та вірити у власні сили. Вдячний Валентину Рубчинському, що він віддав мені цю передачу.

Ми зіграли хороші матчі, шість очок за два поєдинки – добрий результат. Все склалось так, як ми й хотіли", - наводить слова Квасниці Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Англія U-21.