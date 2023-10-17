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Хавбек молодіжної збірної поділився своїми думками після гри з Англією.

Півзахисник молодіжної збірної України Олег Очеретько прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2025 проти Англії (3:2).

"Приємно вигравати кожен матч. Не думаю, що з Англією вийшов феєрверк. Звичайно, вони добре грають в атаці, швидко контролюють м'яч. Це приклад для нас. Ми дещо потренувалися в обороні, але спогади будуть чудові.

Гол зі штрафного? Ми тренували ці стандарти перед грою. Крутили у ворота та просто подавали. Я побачив, що хлопці стоять біля воротаря і вирішив пробити. Так вийшло, що добре влучив.

Я вірив, що ми можемо перемогти. Ми злагоджено грали в обороні, якісно вибігали в контратаки, коли ми мали моменти. Вони пришвидчували гру, діяли через фланги, почали грати довгими передачами, діагоналями. Це нам створило деякі проблеми, але ми впоралися з ними.

Прекрасні враження про останні матчі. Налаштовувалися лише на перемогу. Коли їхали з хлопцями, то домовилися, що лише перемоги, жодних нічиїх", — наводить слова Очеретька Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Англія U-21.