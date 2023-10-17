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Результативність 38-річного португальця вражає.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду відзначився дублем у кваліфікації на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини (5:0). Для CR7 це 39-й та 40-й гол у 2023 році, повідомляє TMW.

Таким чином, португалець забив на один м'яч більше, ніж форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд і на п'ять більше, ніж нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе.

З 40 голів 31 Роналду забив за Ан-Наср. Зазначимо, що Кріштіану провів за збірну Португалії 203 матчі, в яких забив 127 голів.

Раніше повідомлялось, що Роналду — перший гравець, який подолав шість кваліфікацій до чемпіонатів Європи.