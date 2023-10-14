Лідер збірної Португалії продовжує дивувати футбольний світ.
Кріштіану Роналду, Getty Images
14 жовтня 2023, 14:03
Збірна Португалії напередодні здолала на власному полі Словаччину в рамках сьомого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 та остаточно забронювала за собою перепустку на турніру в Німеччині влітку наступного року.
Португалія — Словаччина 3:2 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024
Перемогу команді Роберто Мартінеса приніс дубль нападника аравійського Ан-Насра Кріштіану Роналду.
Окрім збільшення особистої міжнародної статистики, легенда футболу у віці 38-років записав на свій рахунок ще одне визначне досягнення.
Роналду став першим гравцем у історії, який ушосте кваліфікувався на чемпіонат Європи в складі своєї національної команди.
Разом із тим, Кріштіану тепер може готуватись до наступного здобутку — стати першим, хто зможе зіграти на шостому Євро за професійну кар’єру.
У наступному турі збірна Португалії гостюватиме в Боснії і Герцеговини.