Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер збірної Португалії продовжує дивувати футбольний світ.

Збірна Португалії напередодні здолала на власному полі Словаччину в рамках сьомого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2024 та остаточно забронювала за собою перепустку на турніру в Німеччині влітку наступного року.

Португалія — Словаччина 3:2 Відео голів та огляд матчу відбору Євро-2024

Перемогу команді Роберто Мартінеса приніс дубль нападника аравійського Ан-Насра Кріштіану Роналду.

Окрім збільшення особистої міжнародної статистики, легенда футболу у віці 38-років записав на свій рахунок ще одне визначне досягнення.

Роналду став першим гравцем у історії, який ушосте кваліфікувався на чемпіонат Європи в складі своєї національної команди.

Разом із тим, Кріштіану тепер може готуватись до наступного здобутку — стати першим, хто зможе зіграти на шостому Євро за професійну кар’єру.

У наступному турі збірна Португалії гостюватиме в Боснії і Герцеговини.