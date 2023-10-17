Англія

Бразилець думає над завершенням кар'єри.

Захисник Челсі Тіаго Сілва зізнався, що поки не визначився зі своїм майбутнім.

"Повернення в Флуміненсе? Це відносини давно минулих днів, чи не так? Наразі я вважав за краще б не відповідати на подібні питання.

У мене є сім'я, у мене є діти. Так що ми всі разом повинні подумати про продовження моєї прекрасної кар'єри. Я говорю про те, що нам необхідно визначитися з місцем для її завершення", — сказав Сілва.

Поточна угода між 39-річним футболістом та Челсі добігає кінця влітку 2024 року. Центральний захисник виступає за Челсі з 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що деякі гравці Челсі критикують Тіаго Сілву за відсутність лідерських якостей.