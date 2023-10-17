Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Початок заходу запланований на 23:45 за київським часом.

Сьогодні, 17 жовтня, збірна України проведе матч відбірного циклу Євро-2024 проти Мальти.

Після гри відбудеться традиційна прес-конференція головного тренера збірної України Сергія Реброва, який відповість на запитання журналістів та підіб'є підсумки зустрічі.

Початок заходу запланований на 23:45 за київським часом.

Нагадаємо, у минулому матчі Україна обіграла Північну Македонію (2:0).

Матч Мальта – Україна відбудеться сьогодні, 17 жовтня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.